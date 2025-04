Met het mooie weer trekken heel wat mensen er op uit. Bijvoorbeeld voor een wandeling in het Neigembos. Daar staan de hyacinten weer mooi in bloei. Zoals elk jaar lokt dat heel wat mensen naar het bos, om de prachtige paarse bloementapijten te bewonderen. Het Agentschap voor Natuur en Bos moedigt de wandelaars wel aan om de natuur in zijn eer te laten.