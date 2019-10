Basketbalclub Okapi Aalstar is voor de tweede keer op rij onderuit gegaan. Aalst moest op bezoek bij de Leuven Bears. Halverwege staat Okapi vier punten in het krijt, 49-45. Nog best doenbaar dus, maar na rusten geeft Aalst alles uit handen. Aalstar verliest in Leuven met 91-78. Het is pas de eerste competitiezege voor Leuven dit seizoen.