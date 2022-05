Negen weekends op rij hinder door werken op R2 in Kallo

Het verkeer op de E17 in het Waasland heeft vanmorgen in de richting van Gent urenlang hinder ondervonden door een reeks van ongevallen. In volle ochtendspits, rond half acht, zorgde een eerste ongeval onmiddellijk voor een file die snel aangroeide. In de staart van die file reed een uur later een vrachtwagen in op zijn voorligger. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Vooral aan het aangereden autotransport, dat geladen was met 4 nagelnieuwe Volkswagen Transporter-busjes, was de schade groot. De takeling van de vrachtwagens en de busjes nam heel wat tijd in beslag, opnieuw met een ellenlange file tot gevolg. Het duurde tot na de middag vooraleer de autoweg opnieuw was vrijgemaakt.