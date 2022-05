Negen jaar na zware treinramp wacht Wetteren nog altijd op schadevergoeding

Op de parking van de voetbalvelden en de academie aan de Eeckhoutdriesstraat in Temse is woensdagavond iets na acht uur een auto deels in vlammen opgegaan. Getuigen zagen rook en vlammen aan een wagen die in een uithoek van de parking stond, tegen een haag. De opgeroepen brandweer was heel snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Brandweer en politie bestempelen de brand als verdacht, nadat ze aanwijzingen vonden dat het vuur vermoedelijk is aangestoken. De politie startte alvast een buurtonderzoek en ging van deur tot deur horen of bewoners verdachte zaken hadden opgemerkt.