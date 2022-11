Negen familieleden getroffen door woningbrand in Waasmunster, 4 in kritieke toestand

In Waasmunster is vanmorgen vroeg een familie van 11 zwaar getroffen door een woningbrand. Negen mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, onder wie vier met zware rookintoxicatie. Zij moesten ook bevrijd worden door de hulpdiensten. Een van hen, een vrouw van 49-, verkeert nog in levensgevaar. De brand brak rond 4 uur uit in een rijwoning in de Neerstraat. Een kortsluiting in de zekeringskast zou aan de oorzaak van de brand liggen. Van de in totaal elf inwonenden konden 7 mensen op eigen kracht het pand verlaten. De 4 overblijvenden moesten worden bevrijd. Het zou gaan om een vrouw en drie kinderen, die zich op een moeilijk bereikbare plaats bevonden. Ze werden in kritieke toestand afgevoerd. In totaal werden negen mensen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kon de uitslaande brand blussen en verhinderen dat het vuur oversloeg naar de aangrenzende panden. Die werden tijdelijk wel geëvacueerd. De schade aan de woning van de slachtoffers in aanzienlijk. De eerste verdieping brandde volledig uit en op de andere verdiepingen is er rook- en waterschade. De brand werd opgemerkt door buurtbewoners. De vier mensen die bevrijd moesten worden, sliepen op de zolderkamer. Een van hen, een vrouw van 49, verkeert in levensgevaar.