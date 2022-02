In de eerste Vlaamse koers van het jaar was de overwinning voor Wout Van Aert. Hij voegt de Omloop Het Nieuwsblad aan zijn palmares toe na een indrukwekkende solo. De Belgisch kampioen kwam helemaal alleen aan in Ninove, nadat hij elke concurrent achter zich had gelaten op de Bosberg. Onze streekgenoten van AG2R konden nog sprinten naar een ereplaats. En ook Ruben Apers uit Vrasene liet zich opmerken.