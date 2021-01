Negen besmettingen op een verblijfsafdeling in AZ Sint-Blasius

Intussen is het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag onder de grens van de 2.000 besmettingen gedoken. Er is nog altijd een toename, maar de stijging is minder sterk. Ook het dagelijks gemiddeld aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt. In onze ziekenhuizen daalt het aantal opgenomen coronapatiënten met 1, tot een totaal van 145. 17 van hen liggen op de afdeling Intensieve Zorg. Ook dat is er 1 minder dan vrijdag. In de Aalsterse ziekenhuizen blijven de aantallen gelijk. Het AZ Nikolaas ziet het aantal opgenomen COVID-patiënten stijgen, met 4. Maar die stijging wordt gecompenseerd met een even grote daling in AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Net zoals vrijdag heeft daar voorlopig geen enkele COVID-patiënt intensieve verzorging nodig.