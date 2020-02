Nederlandse organisaties willen strafrechtelijk onderzoek naar Aalst Carnaval

Om af te sluiten wat nieuws uit eigen huis. 't Is te zeggen, uit de huizen van heel wat van onze kijkers. Want in de regio Hamme/Dendermonde regende het de voorbije dagen klachten dat onze zender uit het analoge aanbod van Telenet was verdwenen. Tot grote ergernis van de getroffenen. Zij hadden wel een brief gekregen dat het analoge radiosignaal in de regio zou verdwijnen. Maar van tv was er in die brief geen sprake, en toch waren er plots ook twee tv-zenders verdwenen. Onze reporter zocht uit wat er nu precies aan de hand was.