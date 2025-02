Jurgen Kaijser (40) vertrok uit voorziening in Nederlandse Clinge, maar keerde niet meer terug

De Nederlandse en de Belgische politie zijn al een hele week op zoek naar Jurgen Kaijser. Jurgen is 40 jaar en heeft een mentale beperking. Hij verblijft in een voorziening van de Nederlandse stichting Tragel in het Nederlandse Clinge. Daar is hij vorige week op dinsdag 4 februari vertrokken. Sindsdien is hij nog altijd niet teruggekeerd. Dat bevestigt woordvoerder Petra Elbertsen van de stichting Tragel aan de redactie van TV Oost Nieuws. Jurgen is ook in het verleden al eens een paar dagen weggelopen, maar nog nooit eerder bleef hij zolang weg. Hij heeft geen geld op zak en hij brengt wellicht buiten de nacht door. Hij zocht ook nog geen contact met familie of vrienden. Omdat hij nu al een week vermist is, en omdat de weersomstandigheden slecht zijn, is zijn verdwijning onrustwekkend. Een oproep om Jurgen te terug te vinden, circuleert al enkele dagen op sociale media. Volgens sommige getuigen zou hij intussen ook al gezien zijn in Stekene en in Sint-Niklaas.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Jurgen een blauwe jas, een zwarte joggingbroek en sneakers. Jurgen is ongeveer 1,55 meter groot, heeft bruine ogen, en draagt een bril. Zijn haren zijn bruin en kort. Jurgen heeft een lichte verstandelijke beperking en is erg kwetsbaar in contact met andere mensen.

Heeft u informatie? Neem dan contact op met de Nederlandse politie op het nummer 0900-8844 of 0800/30.300 in België.