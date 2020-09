U hoorde het gisteren al, Carnaval Aalst editie 2021 is uitgesteld, mogelijk naar de zomer, maar mogelijk ook in 1 keer naar het jaar daarop. En dat is niet enkel een zware klap voor de carnavalisten. Ook de horeca in de streek ziet daardoor opnieuw, na de lockdown en andere coronamaatregelen, heel wat omzet en activiteiten verdwijnen.