Een kernramp na een aanslag in de kerncentrale van Doel. Hopelijk moeten we u daarover nooit berichten in onze nieuwsuitzending. Maar het is wel het onderwerp van een nieuw boek van de Nederlandse schrijver Sonn Franken. De man woont in Bergen-op-Zoom, net over de grens, op amper twintig kilometer van Doel. En daar maken de inwoners zich al een tijdje grote zorgen over de veiligheid van de kerncentrale.