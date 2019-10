In een maisveld in Bavegem, bij Sint-Lievens-Houtem, heeft de politie vanmiddag drie mensen zonder papieren opgepakt. Drie andere werden opgepakt aan een bushokje in de buurt. De politie werd getipt door enkele buurtbewoners die de zes mensen in de velden zagen lopen. Na een grote zoekactie kon de politie ze uiteindelijk in de boeien slaan. Het zou om Eritreeërs gaan. Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om te beslissen wat er met hen moet gebeuren. De groep probeerde wellicht de snelwegparking van de E40 in Wetteren te bereiken om daar in vrachtwagens richting Engeland te kruipen.