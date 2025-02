Natuurvereniging vzw Durme installeert kunstnesten om ooievaars en visarenden aan te trekken

Natuurvereniging Vzw Durme gaat in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen extra broedplaatsen maken voor ooievaars en visarenden in de omgeving van provinciaal domein Nieuwdonk. Er komen vier extra kunstnesten hoog in de bomen. Die zogenaamde ooievaarswielen zijn een perfect lokmiddel om de prachtige vogels aan te trekken. Dankzij de vele natuurlijke sloten, vijvers en meren is het Donkgebied de ideale biotoop voor ooievaars en visarenden.