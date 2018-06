Natuurreservaat Wellemeersen krijgt grootscheepse opknapbeurt

Vandaag was misschien een uitzondering, maar tot nu toe kunnen we niet klagen over het weer. Tot nu toe is er deze maand 4 keer minder regen gevallen dan normaal, en het ziet er niet naar uit daar heel binnenkort verandering in gaat komen, wel integendeel. Het is een van de droogste periodes in onze streek sinds het begin van de waarnemingen. De landbouwers maken zich voorlopig nog niet al te veel zorgen, maar helemaal gerust zijn ze er niet in.