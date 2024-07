Nog in Aalst maken ze zich op voor het natourcriterium. Op dit moment rijden de laatste renners hun tijdrit in Nice, maar morgen worden een tiental Tour-renners verwacht in de ajuinstad. Nadat al bekend was dat Biniam Girmay en Jasper Philipsen aanwezig zullen zijn, is nu ook Victor Campenaerts toegevoegd aan de deelnemerslijst. Hij mocht door ritwinst absoluut niet ontbreken volgens de organisatie.