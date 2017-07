Natour ninove: Van Avermaet zeker, wit en bollen zo goed als

De sport starten we met een droevig bericht: VRT-sportverslaggever Marc Stassijns is op 78-jarige leeftijd overleden, na een slepende ziekte. De reporter met roots in Lebbeke en Buggenhout was vele jaren de stem van het wielrennen, op de radio en de televisie van de openbare omroep. Als student toonde Stassijns zich al een echte wielerliefhebber. In 1960 werd hij Universitair wielerkampioen in Gent. Na zijn studies komt hij terecht bij de openbare radio om daarna naar de televisie over te stappen. Van 1991 tot aan zijn pensioen was hij baas van de tv-sportredactie.