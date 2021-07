Nationale feestdag minder uitgebreid gevierd door waterramp in Wallonië

De overstromingen kwamen uiteraard ook ter sprake tijdens onze nationale feestdag. Want die is door de watersnoodramp en door corona eerder ingetogen gevierd in vergelijking met andere jaren. In Dendermonde bijvoorbeeld. Daar zijn traditiegetrouw bloemenkransen neergelegd aan het oorlogsmonument in de stad. In de Sint-Egidiuskerk weerklonk ook het Te Deum. Maar de gedachten gingen dus vooral uit naar de helden van de coronacrisis en de slachtoffers van de watersnood.