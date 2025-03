De nationale actiedag tegen de pensioenplannen laat zich ook in onze regio voelen. Op heel wat plaatsen zijn er stakingsposten en piketten. Zo ook in Zwijndrecht, waar actievoerders de rotonde van het industrieterrein blokkeren. In Aalst kwamen de vakbonden deze middag dan weer samen op het Werfplein, om hun ongenoegen te uiten tegenover de plannen van de regering De Wever.