Nathalie verliest alles bij woningbrand in Ninove: "Ontzettend dankbaar voor alle steun"

Ook Nathalie Gevaert uit Ninove zit met de handen in het haar na een zware brand in haar appartement. Zijzelf is ongeschonden uit het vuur geraakt, maar de schade is immens. Ze is alles kwijt. Van de inboedel van haar flat blijft niets meer over, en het appartement zelf is onbewoonbaar. Nathalie verblijft nu tijdelijk bij haar moeder, maar is zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe thuis.