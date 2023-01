Politiemensen van de federale reserve in Brussel zullen voortaan worden ingezet in de Antwerpse haven in de strijd tegen de drugsmaffia. Dat heeft minister van Binenlandse Zaken Annelies Verlinden aangekondigd. Zo is de politie zichtbaarder aanwezig in het havengebied, onder meer ook in de Waaslandhaven waar de meeste containers aan land komen. Per dag zouden er een twintigtal agenten ingeschakeld worden, meestal 's nachts. Daardoor zullen er 's nachts dubbel zoveel ploegen op de baan zijn. Het gaat om een tijdelijke oplossing. De uiteindelijke bedoeling is om de zwaar onderbemande scheepvaartpolitie te gaan versterken. Eerder werd ook al geopperd het leger in te schakelen om de kades te beveiligen. Maar dat zal dus niet gebeuren.