Nanou (15) uit Melsele is wereldkampioene wakeboarden: "Grote droom is de Olympische Spelen"

Sinds vorig weekend is onze streek ook een wereldkampioene rijker. De 15-jarige Nanou Lenaers uit Melsele kroonde zich in Frankrijk tot wereldkampioene wakeboarden bij de junioren. Wakeboarden is een sport waarbij de atleten op een soort surfplank staan, en aan een kabel tegen een snelheid van 30 kilometer per uur worden voortgetrokken over het water. Onderweg moeten ze spectaculaire tricks uitvoeren zoals in het skateboarden. En wat het nog straffer maakt. Nanou werd doof geboren. Ze oefent haar sport uit enkel op het zicht, omdat ze haar gehoorimplantaten niet mag dragen op het water.