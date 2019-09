Nog in Kruibeke is 'nine eleven' herdacht, de aanslagen van 11 september 2011 in New York, Washington en Shanksville, intussen dus al achttien jaar geleden. In totaal zijn er toen bijna 3000 slachtoffers gevallen, het grootste deel bij de vliegtuigcrashes op de torens van het World Trade Center. Onder de vele doden waren er ook heel wat brandweermannen, politieagenten en medische hulpverleners. Aan het brandweermonument in Kruibeke wordt elk jaar hulde gebracht aan hen. De vele aanwezigen staan hier ook even stil bij hulpverleners die in eigen land het leven lieten, tijdens het uitoefenen van hun werk. Onder andere de Kruibeekse burgemeester Dimitri Van Laere legde een bloemenkrans neer. En terwijl de brandweersirene loeit houden de aanwezigen, onder wie ook heel veel schoolkinderen, 1 minuut stilte.