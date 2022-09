Knap staaltje modulair bouwen in Lokeren: nagelnieuwe wijk gebouwd in amper 4 dagen tijd

In Lokeren heeft een bouwbedrijf op slechts 4 dagen tijd 10 woningen neergezet. Ongelooflijk, maar waar. Het is gelukt, omdat de huizen grotendeels al op voorhand worden in elkaar werden gezet in de fabriek. Via uitzonderlijk transport worden ze dan tot op hun adres gebracht. Dat heet modulair bouwen. Het gaat dan om uit hout opgetrokken huizen, die als containerunits op elkaar aansluiten. Het grote voordeel is de snelheid, maar ook de prijs waaraan dit kan gebeuren, zegt het bouwbedrijf.