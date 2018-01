Sport Naesen: "Eén podiumplaats dit voorjaar zou teleurstelling zijn"

Kan wielrenner Oliver Naesen volgend jaar opnieuw een stap vooruit zetten? En zit er dan misschien een zege in een voorjaarsklassieker in? Als het van Naesen afhangt wel. In Berlare hebben ze hem deze winter niet vaak gezien want ook de Belgische kampioen zoekt, naar de goeie vorm in de Spaanse zon...