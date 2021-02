Het aantal ziekenhuisopnames in ons land stijgt opnieuw, lichtjes. Terwijl het aantal nieuwe besmettingen afneemt. In totaal raakten nu al bijna 731.000 mensen besmet met COVID-19. In de ziekenhuizen in onze streek variëren de cijfers de laatste dagen heel sterk van dag tot dag. Na de forse stijging van dinsdag en de daling van gisteren is er vandaag opnieuw een forse stijging. In totaal zijn er nu 155 bedden bezet op de corona-afdelingen, dat zijn 11 patiënten meer dan gisteren. De stijging is het grootst in de Aalsterse ziekenhuizen: daar zijn er opnieuw 7 patiënten met een coronabesmetting bijgekomen. 12 van hen hebben intensieve verzorging nodig. Ook in de andere ziekenhuizen is er opnieuw een toename en blijft de druk op de Covid-afdelingen nog vrij groot.