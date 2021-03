De coronacijfers in ons land blijven quasi geliijk. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal besmettingen zijn op weekbasis maar heel licht gedaald. In de ziekenhuizen in onze streek is er in totaal ook op dagbasis opnieuw een lichte daling, met 4 patiënten ten opzichte van gisteren. Er zijn nu 167 patiënten opgenomen op de verschillende covid-afdelingen. 25 van hen hebben intensieve verzorging nodig, dat zijn er 2 minder dan gisteren. Enkel in de Aalsterse ziekenhuizen is er een lichte verhoging van de druk, met een stijging van 2 patiënten naar 50 in totaal. Alle andere ziekenhuizen zien de druk in vergelijking met gisteren licht afnemen.