Nabestaanden van man die werd doodgeschoten door politie aan AZ Sint-Blasius, dienen klacht in bij onderzoeksrechter

De nabestaanden van de man, die doodgeschoten werd door een agente in Dendermonde, dienen een klacht in bij de onderzoeksrechter. Dat melden verschillende media vandaag. De man werd thuis opgehaald met de combi. Hij voelde een psychose opkomen en had zelf naar de politie gebeld. Eens aangekomen op de parking van het AZ Sint-Blasius werd hij aggressief en gaf hij een kopstoot aan één inspecteur. Daarna zou hij zich tegen een tweede agente gekeerd hebben. Daarop schoot de agente de man neer. Hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft de feiten gekwalificeerd als 'onopzettelijke doodslag'. Maar daar is de familie niet mee akkoord. Ze willen dat het onderzoek grondig gevoerd wordt en ze twijfelen aan de verklaringen van de politie. Daarom dienen ze nu zelf klacht in.