Naast proper water ook groene oevers bij Big Jump in Dender

De kwaliteit van het water in onze beken en rivieren voldoet, na jaren van inspanningen, nog altijd niet aan de richtlijnen van Europa. Daarom blijven milieu-activisten oproepen om nog elk jaar opnieuw mee te doen aan de BIG JUMP, waarbij wereldwijd mensen in waterlopen springen. In Ninove en Aalst was de afspraak daarvoor vandaag om 3 uur in de namiddag, aan de Dender. In Aalst dreigde het wel even fout te lopen, toen bleek dat de brandweer niet op tijd op de hoogte was gebracht van het evenement.