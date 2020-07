In Kallo, deelgemeente van Beveren, hebben ze na zeven jaar opnieuw een eigen kinesist. Voor heel wat inwoners echt wel een wereld van verschil. Want mensen die door ongeval of ziekte niet of minder mobiel zijn, geraken zonder de hulp van vrienden of familie niet zomaar kilometers verderop voor de nodige zorgen. En mensen in deze lastige situatie zijn er meer dan u zou denken.