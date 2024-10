In Temse is er na zes jaar onderhandelen witte rook in het Roomacker-dossier. Er is een belangrijke ruilovereenkomst afgesloten tussen ontwikkelaar Matexi en de gemeente. Om de Roomacker in Tielrode te vrijwaren, krijgt de projectontwikkelaar de Dacca-site in het centrum van Temse ter beschikking. Daar komen nu meer dan negentig woningen. Op de Roomacker zelf komen er door de deal nog maar zeven. Zo blijft de open ruimte grotendeels behouden.