Nog een kort sportbericht dan. Nanou Lenaers, de wakeboardster uit Melsele, is gisteren ook Belgisch kampioen bij de U18 geworden in Dilsen-Stokkem. U zag vorige week al in ons nieuws hoe de 15-jarige Lenaers nog wereldkampioene werd in Frankrijk. Dit weekend was ze in haar klasse dus ook in eigen land de sterkste.