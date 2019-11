Grote verslagenheid in het vrouwenwielrennen, want Sofie De Vuyst uit Herzele is betrapt op dopinggebruik. De Vuyst is één van de beste wielrensters in het peloton. Ze won dit jaar onder meer de Brabantse Pijl en werd onlangs verkozen tot Flandrienne van het jaar. Maar tijdens een controle buiten competitie testte ze positief op exogene steroïden. De Vuyst schreeuwt haar onschuld uit. Haar ploeg Parkhotel kan niet anders dan haar met onmiddellijke ingang te schorsen.