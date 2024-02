Na vele dodelijke branden: hulpverleningszone Zuid-Oost start rookmeldercampagne op

Het is al de zoveelste brand in onze streek op korte tijd. Afgelopen weekend viel er nog een dodelijk slachtoffer in Zottegem, en enkele weken ervoor in Serskamp. Hulpverleningszone Zuid-Oost roept daarom op tot actie. Het start een sensibiliseringscampagne om rookmelders te installeren. Op het terrein merken de brandweermannen het maar al te vaak, het ontbreken van die rookmelders. Nochtans is het sinds 1 januari 2020 verplicht om er één of meerdere te hebben in uw woning.