Na sluiting in Lokeren, eerste Albert Heijn in Sint-Niklaas

Er is ook nog positief economisch nieuws. De Oostenrijkse chemie-groep Borealis wil tegen 2022 een nieuwe fabriek openen in Kallo. Het bedrijf is al een tijdje aan het onderzoeken of dat haalbaar is. Dat blijkt zo te zijn, en nu volgt een studie rond de technische inplanting. Als ook die studie positief is, en de vergunningen zijn in orde, dan volgt een definitieve 'go' in de zomer van 2018. In de nieuwe fabriek zal poly-propyleen gemaakt worden. Een kunststof die vaak gebruikt wordt in de auto-industrie. De fabriek wordt één van de grootste ter wereld, en het gaat om een gigantische investering.