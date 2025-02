Na pleegmoeder van 56 ook meisje van 7 overleden bij tragisch ongeval in Lebbeke

Ook het meisje van 7 jaar, dat gisteren zwaargewond werd afgevoerd naar het ziekenhuis, na het zware verkeersongeval op de N41 in Lebbeke, is overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het tragische auto-ongeluk gebeurde in de late namiddag. Voor de pleegmoeder en bestuurster van 56 kon geen hulp meer baten, ze overleed ter plaatse. Haar pleegdochter van 7 is na reanimatie nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk ook daar overleden aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur, een man van 35, heeft een negatieve speeksel- en drugtest afgelegd. Vermoedelijk is de vrouw afgeweken van haar baan. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om uit te zoeken wat er precies gebeurd is.