Na meer dan jaar heeft ASZ eindelijk weer cafetaria

In Lede zijn ze eindelijk af van hun lokale bron van spot en ergernis. Een schele ezel, en Jozef en Maria die wel beschaamd lijken over wat er in hun kribbe ligt. De vorige kerststal van Lede was niet meteen een schot in de roos. Toch bleef ze jarenlang staan aan de kerk in de gemeente. Maar, er is nu gelukkig een nieuw exemplaar.