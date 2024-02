Nieuws Na lange en moeizame onderhandelingen sluit de Vlaamse Regering een akkoord met landbouworganisaties

Na lang en moeizaam onderhandelen heeft de Vlaamse Regering gisteravond een akkoord gevonden met de landbouworganisaties. In dat akkoord staan een aantal maatregelen die tegemoet komen aan de bezorgdheden van de boeren. Zo zullen de administratieve lasten voor landbouwers verminderen en zal de overheid de aankoop van landbouwgronden grotendeels 'on hold' zetten. Voor de landbouworganisaties is dit akkoord een goede start om op verder te werken en ze zijn hoopvol. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.