Vele Dendermondenaren zijn vanochtend ongetwijfeld met kleine oogjes wakker geworden. Want na het spektakel op de Grote Markt, barstte het feest los in de binnenstad. Het werd een uitgelaten feestnacht, maar ook een emotionele. Want het besef dringt stilaan door, dat het Ros terug in de kazerne staat en dat 2030 nog heel ver is.