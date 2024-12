Na het officiële failliet: clubs die al punten pakten tegen Deinze dit seizoen, zijn die kwijt

Het faillissement van tweedeklasser Deinze heeft ook gevolgen voor Beveren en Lokeren. Alle punten die Deinze dit seizoen kon sprokkelen in de Challenger Pro League, zijn ze kwijt. Ook de punten die de tegenstanders pakten tegen Deinze worden geschrapt. Lokeren-Temse speelde gelijk tegen Deinze en moet dus één punt afgeven. Voor SK Beveren verandert er niks, want zij verloren van Deinze. Het faillissement betekent ook dat er maar één ploeg zal degraderen op het einde van het seizoen. Dat is dan weer geruststellend nieuws voor Lokeren-Temse. De ploeg staat momenteel onderaan het klassement.