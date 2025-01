Na faillissement wil Lunch Garden doorstart voor 42 van 62 restaurants: helft van personeel verliest job

Lunch Garden in Ninove is één van de 62 filialen die een doorstart zou maken. De bekende keten, die al langer met financiële problemen kampt, heeft 62 selfservice-restaurants en biedt werk aan meer dan 700 medewerkers. De helft van het personeel dreigt hun job te verliezen. Voor 42 van de 62 restaurants komt er een doorstart met een nieuwe aandeelhouder, de Antwerpse investeringsmaatschappij CIM Capital. Lunch Garden Ninove is één van de restaurants die gedeeltelijk zou worden overgenomen.