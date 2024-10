Na faillissement Steunpunt Welzijn: “Stroom vzw zet koerierdienst Snel & Wel voort”

Er is goed nieuws voor de fietskoeriers van Snel&Wel in Aalst en Ninove. Want de vzw Stroom heeft de fietskoerierdienst overgenomen van het failliete Steunpunt Welzijn. Twee weken geleden zag u in ons nieuws dat Steunpunt Welzijn het faillissement had aangevraagd. 32 jobs stonden daardoor op de tocht. Maar een deel van die jobs is nu gered. In totaal heeft de vzw Stroom 13 mensen overgenomen. De fietskoerierdienst blijft dus bestaan en heeft nu z'n intrek genomen in De Fietserij in de Alfred Nichelsstraat. De bedeling in Aalst en Ninove blijft dus gegarandeerd. Maar de bedeling in de Vlaamse Ardennen valt weg.