In de Challenger Pro League heeft FCV Dender vanmiddag verloren van Beerschot. In eigen huis werd het 2-3 tegen de leider. Een onmondig Dender kwam 0-3 achter. Beerschot had aan enkele prikken genoeg had de zege al na een uur op zak. Het laatste half uur kwam Dender nog aardig dichtbij. Maar een stunt zat er niet meer in. Dender blijft zo hangen in de tweede helft van het klassement. Beerschot houdt Beveren, dat vanavond nog speelt, sowieso op plek twee.