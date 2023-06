Na een maand droogte vandaag toch hier en daar wat regendruppels, vanavond en komende dagen opletten voor wateroverlast

't Is gebeurd. Na een kurkdroge maand heeft het vandaag in onze regio zowaar geregend. Dat was niet overal het geval en zeker niet in groten getale. Maar onder meer hier in Sint-Niklaas moesten de paraplu's toch even open. Het droogterecord verbreken we niet. Want gisteravond druppelde het ook in Ukkel waardoor het record van 2007, toen het 36 dagen lang niet regende, blijft staan. Ook vanavond en de komende dagen kan het regenen en kan het zelfs heel onstabiel worden. Het is ook opletten geblazen voor eventuele wateroverlast. Dat zegt onze weerman Jonas De Bodt.