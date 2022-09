Media en Cultuur Na drie jaar weer luchtballonnen op Grote Markt: "Een zalig gevoel"

En ook in Sint-Niklaas vieren ze dit weekend feest. Want daar zijn het de Vredefeesten. En de grootste trekpleister is het Ballonfestival. Tientallen heteluchtballonnen stijgen op vanop de Grote Markt. Een beeld dat we voor het laatst in 2019 gezien hebben, van voor corona. En dit jaar zal het de laatste keer zijn op de markt zoals die er nu uitziet, want binnenkort start de heraanleg. Een uniek moment dat toch altijd voor heel mooie beelden zorgt. Wij vlogen mee met de baby, één van de 10 specialevormballonnen.