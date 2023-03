Na drie jaar weer Eerste Toog in Geraardsbergen: "Pintje drinken, kraampje doen, meer moet dat niet zijn"

In Geraardsbergen is het elke eerste maandag van maart 'Eerste Toog'. Een traditionele jaarmarkt die jaarlijks duizenden bezoekers naar de Oudenbergstad lokt. En dit jaar keken de Geraardsbergenaars er extra naar uit. Want het was de eerste volwaardige editie sinds de coronacrisis. Het was dan ook een hele dag lang over op de koppen lopen in het centrum van de stad.