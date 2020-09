Aan de sluis van Denderbelle zijn er opnieuw honderden vissen om het leven gekomen. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Ook vorige maand was er op dezelfde locatie al eens een grote vissterfte. De oorzaak is niet duidelijk. Het kan door blauwalg zijn, of door een zuurstoftekort. Zowel gisteravond als vandaag kwam de brandweer ter plaatse. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er op sommige plaatsen geen zuurstof in het water is. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij kwam stalen nemen van het water. De sluis is alvast opengezet om het water in beweging te krijgen.