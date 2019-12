Na dodelijk ongeval Celio: bouw van Tereos-hek gestart

Tereos, het graanverwerkend bedrijf in het centrum van Aalst, is begonnen met de aanleg van een hek rond de vrachtwagenparking. De afsluiting was beloofd na het dramatische verkeersongeval, waarbij een jongen van 11 om het leven kwam. Dat gebeurde toen hij op weg was naar school. Een vrachtwagen die de parking van het bedrijf opreed had hem niet gezien. Tereos wil dat het hek er staat, tegen de heropening van de scholen na de Kerstvakantie. Eerder had het schepencollege van Aalst ook al beslist om, vanaf februari, een verbod op vrachtwagens in te voeren in het stadscentrum. Zwaar vervoer is niet toegelaten op momenten dat scholen opengaan en sluiten.