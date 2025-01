Na de step en de speedpedelec doet nu ook de quadvelo zijn intrede op de openbare weg

En dan gaan we de baan op, met een heel speciaal voertuig. Namelijk een quadvelo. Dat is een volledig overdekte fiets met lichten, een kleine koffer en zelfs een ruitenwisser. Momenteel zijn er nog maar vier quadvelo's in gebruik in ons land, en eentje rijdt rond in Wetteren. Caroline Stevens is de fiere eigenaar. Ze heeft een visuele beperking en ze mag niet met de auto rijden. Maar met de quadvelo heeft Caroline haar vrijheid teruggewonnen. Al heeft ze er een wel serieuze smak geld voor moeten neertellen. Een quadvelo kost namelijk 12.000 euro.