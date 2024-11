Na Commandeur in de Kroonorde wordt Anny De Windt van BiJeVa nu ook barones

Anny De Windt uit Zottegem heeft vanmorgen de titel van barones gekregen op het Koninklijk Paleis in Brussel. Die titel kreeg ze overhandigd uit de handen van Koning Filip zelf. Met haar vzw BiJeVa, zet de 81-jarige Anny De Windt zich al meer dan twintig jaar in voor kansarme kinderen. Voor al die inzet werd Anny 10 jaar geleden door koning Filip al benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. En daar heeft ze nu dus nog een eretitel aan toegevoegd.