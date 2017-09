Na 9 stemrondes heeft de UGent eindelijk een nieuwe rector

In Gent dreigen minstens 3600 studenten uit hun kot te worden gezet. Het gaat om studenten die een huis of appartement delen om kosten te sparen. Sinds 2012 is dat verboden in Gent, enkel wie op het adres gedomicilieerd is mag er wonen. De bedoeling van de maatregel is meer gezinnen naar het stadscentrum te lokken.